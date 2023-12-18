رئيس وزراء الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردنى للعزاء فى وفاة الأمير الراحل

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تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة، أعرب خلاله الأخير عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.