رئيس وزراء العراق: انتخابات مجالس المحافظات ركن مهم لتطبيق اللا مركزية الإدارية

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن انتخابات مجالس المحافظات تمثل ركناً مهماً لتطبيق اللامركزية الإدارية، وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية.. لافتا إلى أن المحافظات، مجالسَ ومحافظاً، تعد ركناً ثانياً للدولة وتساعد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها التنفيذي.

جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، بمراكز الاقتراع العام في مختلف المدن العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال السوداني: "نبارك للشعب العراقي هذا اليوم الوطني والاستحقاق الدستوري الذي تأخر أكثر من 10 سنوات"، مضيفا أن "الحكومة أنجزت ما عليها في التهيئة للانتخابات، وأكملت كل المتطلبات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات".. داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح، لتمثيل المحافظات وتأدية واجباتهم ضمن القانون والدستور.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية في تأمين الانتخابات، وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية والمرشحين، أثناء الحملة الانتخابية.. موضحا أن مفوضية الانتخابات بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز كل متطلبات الانتخابات.

وبدأ القادة السياسيون العراقيون في التوافد لمركز الاقتراع وسط العاصمة بغداد للإدلاء بأصواتهم، وكان من بينهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.

من جانبه، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن المجالس المحلية تعالج الخلل الذي أصاب المحافظات.. داعيا الجميع إلى المشاركة بالانتخابات.

وقال المالكي - في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته - إن الانتخابات المحلية أجريت بإرادة وتصميم عاليين، مبينا أن الحكومات المحلية ستتجه نحو مشاريع البناء والإعمار.

من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، اليوم، استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي)، ودعت 600 ألف ناخب لاستلام بطاقاتهم والمشاركة بالاقتراع العام.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الحسن قبس - في تصريح اليوم - إنه "تم اليوم، فتح أكثر من 7166 مركز اقتراع لغرض استقبال أكثر من 16 مليون ناخب".

وكان قد جرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات العراقية والذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.