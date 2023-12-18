اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:59 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية تهنئة النيابة الإدارية للرئيس
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس العبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وقالت النيابة في بيانها: جاء خروج الملايين من جموع الشعب المصري تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديموقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء هذا الشعب، تأكيدًا على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبرًا عن رغبته في استكمال مسيرة الإنجازات الحافلة تحت قيادة فخامتكم الرشيدة.. راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.

 

 

 







نتيجة الانتخابات الرئاسية

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

عدد الاصوات فى الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

نتيجة الانتخابات

الفرز

موعد اعلان نتيجة الفرز

موعد نتيجة الفرز نتيجة فرز الاصوات

نتيجة الفرز

انتخابات مصر

مؤشرات نتيجة الانتخابات

نتائج الانتخابات الرئاسية

الأصوات الصحيحة

موعد اعلان نتيجة الانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة