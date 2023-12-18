رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب والفوز بدورة رئاسية جديدة

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، بأرق وخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقة الشعب المصرى العظيم وفوزه فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بنسبة حضور وتصويت غير مسبوقة، بما يدل على ثقة الشعب فى قيادته الحكيمة. سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد فى قيادة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة، خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وتابع: "ونعاهد الله تعالى والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد والعطاء المخلص فى تحقيق العدالة والدفاع عن مقدرات الدولة ضد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الحق والمال العام.. فسر على بركة الله، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاكم، وحفظكم وحفظ مصر من كل سوء.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.