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رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يهنئ الرئيس السيسي بفوزة في الانتخابات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:01 م
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يهنئ الرئيس السيسي بفوزة في الانتخابات شريف الجبلى
كتب إسلام سعيد

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تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تجديد الثقة وانتخابة رئيساً للجمهورية لولاية جديدة.
 
 
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن فوز الرئيس السيسي يعكس حب المصريين وتأييدهم الكامل لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي بدأتها مصر خلال السنوات الماضية.
 
وأضاف الجبلي في بيان صحفي اليوم، أن المشاركة الكبيرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية كان لها أثر إيجابي أمام العالم علي إثبات الديمقراطية في مصر  والوعي الكامل لدي المواطنين.
 
 
وأكد مساندة جميع رجال الصناعة ومجتمع الأعمال لفخامة الرئيس خلال الدورة الجديدة في  استكمال وبناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ توليه الرئاسة منذ عام 2014.
 
وأشار إلى أن مصر  شهدت تطورا ملحوظا في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال السنوات الماضية ونتوقع مزيد من التطور في الدورة الجديدة.
 
وأكد الجبلي، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يساهم فى استمرار الاستقرار مما يعزز التنمية الاقتصادية بكافة أنواعها.
 
 






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