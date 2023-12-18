رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس السيسى لانتخابه لفترة رئاسية جديدة

قدمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، باسمها وباسم جامعة مدينة السادات، وجميع منتسبيها نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة ومديرين عموم وموظفين وقيادات، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.
وأكدت أن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة يؤكد ثقة الشعب المصري فى القيادة السياسية ويعكس إرادته القوية في حب الوطن لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى مختلف القطاعات .
وأكدت أن إختيار الشعب المصرى بمختلف فئاته، ومشاركة الشباب لترسيخ الديمقراطية وتجديد الثقة في قيادتها الحكيمة الواعيه يعكس الرغبة لمواصلة الإنجازات وإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي.
كما أشادت رئيس الجامعة، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية والتى وضعت مصر على خريطة الإستثمار العالمية وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، متمنية لمصرنا الحبيبه المزيد من التقدم والرخاء بقيادتها الحكيمة الواعية .
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة