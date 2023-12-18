رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس السيسى لانتخابه لفترة رئاسية جديدة

المنوفية - محمد فتحى

قدمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، باسمها وباسم جامعة مدينة السادات، وجميع منتسبيها نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة ومديرين عموم وموظفين وقيادات، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

وأكدت أن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة يؤكد ثقة الشعب المصري فى القيادة السياسية ويعكس إرادته القوية في حب الوطن لإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى مختلف القطاعات .

وأكدت أن إختيار الشعب المصرى بمختلف فئاته، ومشاركة الشباب لترسيخ الديمقراطية وتجديد الثقة في قيادتها الحكيمة الواعيه يعكس الرغبة لمواصلة الإنجازات وإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي.

كما أشادت رئيس الجامعة، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية والتى وضعت مصر على خريطة الإستثمار العالمية وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، متمنية لمصرنا الحبيبه المزيد من التقدم والرخاء بقيادتها الحكيمة الواعية .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.