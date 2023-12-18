اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:40 م
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رئيس جامعة الوادى الجديد مهنئا الرئيس: تخطينا الصعب بفضل قيادتك الحكيمة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:08 م
رئيس جامعة الوادى الجديد مهنئا الرئيس: تخطينا الصعب بفضل قيادتك الحكيمة الرئيس السيسى
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
 
وقال في رسالته نيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى عموم وطلاب الجامعة، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.
 
وأشاد رئيس جامعة الوادي الجديد بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.
 
 

 







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