رئيس جامعة المنوفية يُهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

المنوفية - محمد فتحى

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اختيار الشعب المصري وتجديد الثقة في الرئيس السيسي، يؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية وقيادتها الوطنية الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم وبناء مستقبل مصر.

وأكد رئيس الجامعة، أن نتيجة الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وتمسكه باستكمال مسيرة البناء والتعمير والتقدم والازدهار، وتثبت إدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية والإقليمية من تحديات كبيرة تحتاج قيادة واعية وحكيمة تحافظ علي أمن واستقرار البلاد، داعيا المولي عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويسدد خطاه ويكلل جهوده بالنجاح في إستكمال مسيرة التنمية والتعمير لتحقيق رفعة الوطن.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.