رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال لجنة المنشآت

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر ديسمبر 2023 بحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وعمداء كليات الطب والزراعة والذكاء الاصطناعى، والأمناء المساعدين ومديرى عموم المنشآت الهندسية والصيانة والشؤون المالية والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والاحتياجات والصيانة.

واستمع رئيس الجامعة إلى تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ونسبة الإنجاز بكل مشروع، والموقف المالى لها والمستخلصات الواجب سدادها، كما ناقش الخطة المالية والموازنة والمقرر صرفه لكل مشروع، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بمختلف المشروعات.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المسندة وتقديم تقرير متابعة لكل مشروع، مشيدا بحجم الإنجازات التى تتم وتعاون جميع الإدارات المعنية لتنفيذ المشروعات.