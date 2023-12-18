رئيس جامعة القناة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، بعد توافد جموع الشعب المصري الأصيل من مختلف فئاته إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اقبال تاريخي لم تشهده لجان الانتخابات من قبل، ليثبت المصريون دوماً أنهم على وعي تام بجهدكم لينعم الشعب المصري بالأمن والاستقرار، و بحجم الانجازات التي تحدث، والمشروعات القومية الكبرى ، والمبادرات الرئاسية الهادفة التي تُقدم لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة: لمواصلة ما بدأتموه، نعدكم بمزيد من العمل والاجتهاد لنقدم لمصرنا الحبيبة جيلا واعداً قادر على البناء والتنمية والتطوير نحو جمهورية جديدة بسواعد أبناء مدعمة بالعلم ومؤمنة بالعمل .

وتابع: نهنئ الشعب المصري وأنفسنا، ونتمنى لكم التوفيق والسداد ولشعبنا الواعي الاستقرار والازدهار، ولمصرنا الأمن والأمان ،والمزيد من التقدم .