اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة القناة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:35 م
رئيس جامعة القناة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، بعد توافد جموع الشعب المصري الأصيل من مختلف فئاته إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اقبال تاريخي لم تشهده لجان الانتخابات من قبل، ليثبت المصريون دوماً أنهم على وعي تام بجهدكم لينعم الشعب المصري بالأمن  والاستقرار، و بحجم الانجازات التي تحدث، والمشروعات القومية الكبرى ، والمبادرات الرئاسية الهادفة التي تُقدم لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية.
 
وأضاف رئيس الجامعة: لمواصلة ما بدأتموه، نعدكم بمزيد من العمل والاجتهاد لنقدم لمصرنا الحبيبة جيلا واعداً قادر على البناء والتنمية والتطوير نحو جمهورية جديدة بسواعد أبناء مدعمة بالعلم ومؤمنة بالعمل .
 
وتابع: نهنئ الشعب المصري وأنفسنا، ونتمنى لكم التوفيق والسداد ولشعبنا الواعي الاستقرار والازدهار، ولمصرنا الأمن والأمان ،والمزيد من التقدم .






الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب

فوز الرئيس السيسي

الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية

السيسي رئيس الجمهورية

إعلان الرئيس

رئيس مصر الجديد

السيسي رئيس مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة