رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

شمال سيناء - محمد حسين

قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بحصوله على ثقة الشعب المصري بتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية.

وقال رئيس جامعة العريش، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة.

كما أشاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش؛ بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية وحرصه على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.