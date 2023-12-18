اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:37 م
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رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:06 م
رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة الدكتور عبد الهادى القصبى
كتب لؤى على

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هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى وشيخ مشايخها الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة، داعيا الله أن يوفقه لتحمل عبء المسئولية، وأن يعينه على أداء الأمانة التى حملها الشعب المصرى العظيم بها أن يوفِّقه لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ.

 وأشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق لصوفية بالصورة الحضارية التى خرجت بها الانتخابات الرئاسية، مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، ورجال القضاء المصرى من جهد كبير مخلص، أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم فى يسر وسهولة.

وأكد أن ما قام به الرئيس السيسى من جهد فى السنوات العشر الأولى فأحيا البنية التحتية كما لم يحدث من قبل بشكل يفوق الخيال فسوف يكون قادرًا على استكمال البناء مثلما فعل عندما قاوم الإرهاب وانتصر عليه، وعندما فعل الإصلاح الاقتصادى وحققه، وعندما تمكن من رفع مستوى أشياء كثيرة فى بلدنا لم تكن على هذا المستوى من قبل لذلك أتوقع من الرئيس مزيدًا من الانفتاح الداخلى والخارجى والقدرة على التوازن الدولى والحرص على مصلحة البلاد والعباد كما يفعل دائمًا.

 







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