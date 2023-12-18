رئيس الصين يهنئ الأمير مشعل الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم فى الكويت

وقال شي ، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الأمير مشعل الصباح ، : "إن الصين والكويت تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة وحققتا تقدما ملحوظا في العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عاما " ، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأشار إلى أن البلدين ، كما هو الحال دائما ، يدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما.. منوها بأن التبادلات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات حقق تقدما إيجابيا وأن الصداقة بين الشعبين تتعمق بشكل مستمر.

وأكد شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية ومستعد للعمل مع الشيخ مشعل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت إلى مستويات أعلى من أجل تحقيق المزيد من المنافع للشعبين.