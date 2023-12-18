رئيس الرقابة النووية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى انتخابات الرئاسة

كتبت رحمة رمضان

قدم الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصرى بكافة أطيافه وفئاته، والفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات مستقبلية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بأقدامٍ ثابتة، ورؤية وطنية واضحة للاحتفاظ بمكانتها أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

كما تقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص الشكر إلى الشعب المصرى العظيم الذى ضرب أروع الأمثلة فى الوعى والاصطفاف خلف الوطن من أجل الحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره من خلال زخم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسه المنتخب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.