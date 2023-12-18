اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بتهمة التحريض على العنف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بتهمة التحريض على العنف المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.







نشر اخبار كاذبة

الجنايات

جماعة ارهابية




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