حى مصر القديمة يرصف الشوارع الداخلية ويرفع كفاءة النظافة

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة، أعمال تطوير عدد من الشوارع الداخلية بحي مصر القديمة، بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة ، حيث تم تنفيذ أعمال رصف وتبليط شارع حجاج - والمنيل، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، لتطوير ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع وإيجاد بيئة جميلة ونظيفة تليق بالمواطنين.

وأكد رئيس حى مصر الجديدة، أنه جار العمل مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق طبقآ لتوجيهات محافظ القاهره وتعليمات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ المنطقة الجنوبية.

وفي إطار تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة كل ما يستجد، تم رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بشارع المنيل وشارع الروضه والشوارع الجانبية المحيطة بها، وشارع متحف الحضارات وشارع صلاح سالم، وميدان سيدي حسن الأنور، وشارع جامع عمرو بن العاص، وشارع الإمامين، وشارع بين الأديره، و️رفع مستجدات النظافة شارع الفسطاط، ومطلع كوبرى إبراهيم الرفاعي.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.