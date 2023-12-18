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حماة الوطن بأسوان يشارك المصريين الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:46 م
حماة الوطن بأسوان يشارك المصريين الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات
أسوان - عبد الله صلاح

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شارك حزب حماة الوطن بأسوان، المواطنين الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة المصرية، من خلال احتفالية لأعضاء أمانة الحزب فى حديقة السلام العامة بميدان المحطة بمدينة أسوان.
 
وشملت الاحتفالات التى حضرها، ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، أغانى وطنية وكلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع، وأكد الحضور استمرار الدعم والتأييد للرئيس فى مسيرة الإنجازات التى تحققت.
 
وأكد ياسين عبد الصبور، أن الشعب المصرى بأكمله يحتفل اليوم برئيسه الذى اختاره المصريين لإكمال المهمة والإنجاز الذى حققه منذ سنوات ويتواصل فى مختلف ربوع الجمهورية، موضحا أن نسبة مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات ونسبة فوز الرئيس تؤكد وعى المصريين بأهمية المرحلة الحالية التى نحتاج فيها رئيس حكيم وقادر مثل الرئيس السيسى.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
 حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
 
الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (1)
الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (1)

الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (2)
الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (2)

الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (3)
الاحتفال بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات (3)
 
 






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