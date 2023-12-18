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جامعة بنها مهنئة الرئيس السيسي: سنستكمل مسيرة البناء والتنمية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:27 م
جامعة بنها مهنئة الرئيس السيسي: سنستكمل مسيرة البناء والتنمية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
 
و قال "الجيزاوى"، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.
 
وأكد رئيس الجامعة، أن مصر نجحت فى استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر، مشيدا بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.






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