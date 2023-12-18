جامعة برج العرب التكنولوجية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

كتب ـ محمد صبحى

هنأ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه ب الانتخابات الرئاسية اليوم.

وأكد الجوهري، أن فوز الرئيس السيسي يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة، وحرصه على مواصلة مسيرة التنمية والبناء في مصر.

وأعرب الجوهري عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس السيسي خلال فترة توليه لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية.

وأكد أن جامعة برج العرب التكنولوجية ستواصل دعم جهود الرئيس السيسي في بناء مصر الحديثة، وإعداد أجيال من الشباب قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.