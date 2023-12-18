جامعة القاهرة الدولية تستعد للعام الجامعى الجديد بـ58 برنامجا.. تفاصيل

كتب ـ محمد صبحى

انطلقت الدراسة ب جامعة القاهرة الدولية ، التي تعد أول جامعة برامج في العالم وأول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر، بالتعاون مع كبرى والهيئات الدولية والجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية للجامعات، وتمثل نقلة نوعية على مستوى التعليم كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج الدولية المشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، بالإضافة إلى برامج معتمدة دوليا وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بـ 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا.

وأكد الدكتور محمد الخشت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سوف ترتفع العام القادم إلى 58 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء، حيث يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.