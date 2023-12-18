اليوم السابع
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"تموين أسوان": توزيع 919 طن سكر بالمدن والقرى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:49 ص
"تموين أسوان": توزيع 919 طن سكر بالمدن والقرى سكر - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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نجحت مديرية التموين بأسوان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية فى تنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصة للمحافظة بإجمالى 919 طن حتى الآن، للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى، حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية.
 
ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق.
 
وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، أنه تم ضخ أكثر من 1100 طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت، والشوادر، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية، وتلبية الاحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل.
 






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