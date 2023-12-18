تعليم بنى سويف: امتحان الشهادة الإعدادية بنظام العام الماضى دون تغيير

بنى سويف ـ هانى فتحى

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا، بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية، وذلك لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق خلال شهر يناير المقبل وطبقا للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور ونقل لهم شكر وتقدير المحافظ الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف لجميع قيادات التعليم ومعلمي بني سويف على جهودهم المبذولة ومشاركتهم بإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 وظهورهم بالشكل الأمثل الذي يدل على وعي وإدراك المعلمين والمعلمات بواجبهم نحو وطنهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لا تغيير فيها وسوف تتم بنظام العام الماضي دون تغيير وحسب المواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات المتمثل في ( ورقة الأسئلة+ ورق الإجابة)، بالإضافة للصفين الأول والثاني الاعدادي يتم بنفس نظام الشهادة الاعدادية.

وفيما يتعلق بسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي الثاني يتم الامتحان بنظام البوكليت والذي بدأ تطبيقه مع النظام التعليمي الجديد، مؤكداً تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة الى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

كما نوه وكيل الوزارة إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، والتي تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني،مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية، مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية احاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان ، مبينا أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي المطبوع.