تعرف على دلالات 11 قطعة يرتديها البابا تواضروس فى عيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

روحانيات وفرحة عالية يشعر بها الشمامسة والكهنة والقساوسة والأباء فى الكنيسة عند ارتدائهم ملابسهم الخاصة بهم فى القداسات المختلفة بالأعياد التىتتسم بالطقس الفرايحى وأعياد الطقس الحزين، وأضعاف هذه الفرحة تتمثل فى أطفال الكنيسة وقت المعمودية وارتداء الزى الخاص بالشماس.

زى البابا تواضروس الثانى

وتعتبر الملابس الكهنوتية التى يرتديها البطريرك جزءًا من طقوس القداس ولها أصول فى العقيدة والتقليد الكنسى، حيث إن الزى الكهنوتى فى المسيحية لهأصول تاريخية.

ويتكون زى البابا من 11 قطعة هى: "التونية والبطرشيل والزنار والكمام والصاكوس والحجِر والأموفوريون والصليب والأنكلوبيون والتاج وعصا الرعاية".

1. التونية "هى قميص طويل ينسدل حتى القدمين".

2. الزنار (الأوراريون) "قطعة نسيج طويلة تشبه الزنار".

3. الأكمام "قطعتا قماش عريضتان عليهما صليبان صغيران".

4. البطرشيل "قطعة نسيج طويلة وعريضة يلبسها على العنق".

5. الحجر "قطعة نسيج مربعة الزوايا فى وسطها صليب أو صورة أحد القديسين".

6. الصاكوص "رداء الأسقف أو البابا وهو قميص واسع قصير وعريض الكمين".

7. أموفوريون "قطعة نسيج مستطيلة يرتديها الأسقف فقط على كتفيه وحول عنقه فوق الصاكوص".

8. الأنكولبيون "أيقونة السيد أو السيدة أو أحد القديسين مرصعة بالأحجار الكريمة".

9. الصليب "يتدلى صليب من معدن ثمين مرصع من على الرقبة".

10. التاج "زينة الرأس مستدير موشى بالتخاريم والأيقونات المقدسة ويعلوه صليب".

11. العكاز "عصا طويلة من المعدن أو الخشب، تعلوها حيتان يتوسطهما صليب صغير".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريركالكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل، بكاتدرائية "ميلاد المسيح بالعاصمة الأدارية الجديدة، ومن المقرر أن يشارك في الحضورعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة.