تعرف على جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، من وضع جدول امتحانات الترم الأول للصف الاول والثاني والثالث الإعدادي، بعد إعلان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اعتماده من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه سوف يتم بدأ امتحانات نصف العام يوم 9 يناير القادم، وأن جدول الامتحان جاء للصف الأول الإعدادي..

- يوم الثلاثاء 9 يناير - الجبر والإحصاء.

- يوم الخميس 11 يناير - مادة العلوم.

- يوم الأحد 14 يناير- مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 16 يناير - مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 17 يناير - مادة اللغة العربية.

وبالنسبة للصف الثاني الإعدادي

يبدأ يوم الأربعاء 10 يناير - مادة اللغة العربية.

- يوم السبت 12 يناير - مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 15 يناير - مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 16 يناير - مادة الهندسة.

- يوم الأربعاء 17 يناير - مادة الدراسات الاجتماعية.

أما امتحان الشهادة الاعدادية سوف يبدا يوم الخميس 18 يناير، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير - لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير - لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23 يناير - لمادة الهندسة والتربية الفنية

- يوم الأربعاء 24 يناير - لمادة الدراسات الاجتماعية

- يوم الخميس 25 يناير، لمادة العلوم

اما جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني فسوف يبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير لمادة مجال تحريري 1 ومادة مجال تحريري 2

- الخميس 11 يناير العلوم واللغة العربية

- الأحد 14 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الثلاثاء لمادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية

- الأربعاء لمادة خط عربي ومادة الرياضيات.