اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:23 ص
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تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:00 ص
تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023 سيارات ارشيف
كتبت ـ أماني سمير

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احتلت ماركة " نيسان " المركز الأول في سيارات الملاكي الأعلي ترخيصا وتأمينا خلال شهر نوفمبر 2023 بواقع 954 سيارة .
 
وجاء في المركز الثاني ماركة " شيرى " بواقع 911 سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " مرسيدس " بواقع 873 ، والمركز الرابع ماركة " كيا " بواقع 842سيارة ، وفي المركز الخامس ماركة " إم جى " بواقع 816 سيارة .
 
 
يذكر ان شهر نوفمبر قد سجل ترخيص (زيرو ومستعمل) 416550مركبة ، وجاء من بينها 333مركبة تعمل بالكهرباء ، و 291509تعمل بالبنزين ، و103068 تعمل بالسولار ، و 10534 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي .






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