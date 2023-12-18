اليوم السابع
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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:08 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و75 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 406 شاحنات و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 334 شاحنة و10 سيارات.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، دليلة والحرية.
 
كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1222 راكبا بموانئها.
 
 






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