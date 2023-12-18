اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 9 محاضر مخالفة والتحفظ على كمية سجائر مهربة فى حملات بالإسكندرية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:25 ص
تحرير 9 محاضر مخالفة والتحفظ على كمية سجائر مهربة فى حملات بالإسكندرية حملة على الاسواق
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حى العامرية ثان، غرب الإسكندرية، حملة موسعة، بقيادة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان ،للتفتيش على المنشآت الصناعية والمحال العامة والصيدليات بنطاق الحي، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر والتحفظ على كمية من السجائر المهربة ورفع الإشغالات .
 
وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحلات العامة والصيدليات والأسواق، ورصد المخالفات الموجودة بها، وكذلك التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
واستهدفت الحملة منطقة الكافوري، وأسفرت عن تحرير 4 إنذارات من قبل إدارة الرخص، وتحرير 9 محاضر من قبل إدارة مراقبة الصحة والأغذية والتموين، كما تم التحفظ علي عدد 25 خرطوشة سجائر، وكذلك عدد 9 حالات انذار محررة من مكتب العمل، وتم التحفظ علي عدد 15 حالة إشغال طريق، وغرامات فورية محصلة 10 آلاف  جنيه،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه .
 
حملات حي العامرية ثان علي الأسواق
حملات حي العامرية ثان علي الأسواق

حملة بأسواق العامرية ثان بالإسكندرية
حملة بأسواق العامرية ثان بالإسكندرية

حملة علي المحلات التجارية في العامرية بالإسكندرية
حملة علي المحلات التجارية في العامرية بالإسكندرية
 






أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

محاضر مخالفات

حي العامرية ثان

أخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة