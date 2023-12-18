تحرير 9 محاضر مخالفة والتحفظ على كمية سجائر مهربة فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان، غرب الإسكندرية ، حملة موسعة، بقيادة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان ،للتفتيش على المنشآت الصناعية والمحال العامة والصيدليات بنطاق الحي، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر والتحفظ على كمية من السجائر المهربة ورفع الإشغالات .

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحلات العامة والصيدليات والأسواق، ورصد المخالفات الموجودة بها، وكذلك التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

واستهدفت الحملة منطقة الكافوري، وأسفرت عن تحرير 4 إنذارات من قبل إدارة الرخص، وتحرير 9 محاضر من قبل إدارة مراقبة الصحة والأغذية والتموين، كما تم التحفظ علي عدد 25 خرطوشة سجائر، وكذلك عدد 9 حالات انذار محررة من مكتب العمل، وتم التحفظ علي عدد 15 حالة إشغال طريق، وغرامات فورية محصلة 10 آلاف جنيه،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه .