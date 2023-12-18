تحرير 618 محضرا تموينيا وضبط 12 طن دقيق ونخالة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة قامت على مدار 3 أيام بنطاق المحافظة بتحرير 618 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 288 محضر مخالفات مخابز و330 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع أعلاف بناحية كفر بالمشط بمنوف لحيازته كمية قدرها 5 أطنان نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرى جنح ضد أصحاب محلات تموين بمركزى تلا وقويسنا لحيازتهم ما يزيد على 700 كجم سكر تموينى و630 زجاجة زيت مدعم بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، فيما تم تحرير محضرين جنح الباجور ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بناحية منشأة سيف، والآخر ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية قرية بى العرب لحيازتهم 7 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر.

وأضاف الجمال، أنه تم تحرير محضر جنح الباجور ضد المدير المسئول عن ثلاجة تقطيع وفرم وتعبئة لحوم بناحية كفر الباجور لإدارة النشاط بدون ترخيص وارتكابه جريمة الغش والتدليس لتدوين بيانات وهمية على المنتج، وبحوزته ما يزيد على 2000 كيلو لحوم وألفى طبق بلاستيك لتعبئة المنتج وألفى استيكر مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية، لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.