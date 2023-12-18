تجهيز مخزن جديد بالعريش لاستقبال المساعدات الإمارتية تمهيدا لإدخالها إلى غزة

العريش ـ محمد حسين

جهز الهلال الأحمر الإماراتى مستودع جديد فى مدينة العريش بشمال سيناء على مساحة 1600 متر لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال فلاح الهاجرى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، إن إجمالى المساعدات الإماراتية التى أُرْسِلَت إلى قطاع غزة حتى الآن، عبر مدينة العريش المصرية، بلغت أكثر من 7225 طنًا، شملت الطرود الغذائية والمستلزمات النسائية واحتياجات الأطفال والمواد الطبية والإيواء.

أضاف أنه سبق وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء العريش نقلتها سفينة بحمولة 4000 طن لدعم سكان غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

وسبق وأعلن الهلال الأحمر الإماراتى افتتاح محطة لتحلية مياه دشنتها دولة الإمارات فى مصر لتزويد قطاع غزة بمياه الشرب يومياً، ضمن مبادرة لإنشاء 3 محطات لتحلية المياه أعلنت عنها دولة الإمارات بسبب شح المياه فى القطاع.

كما غادرت من الإمارات لغزة عن طريق معبر رفح 10 متطوعات من المجال الطبى للانضمام للمستشفى الميدانى الإماراتى لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.

وفى تصريح له أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سبق وتم استقبال سفينة المساعدات الإماراتية خلال وصولها إلى ميناء العريش البحرى، لافتا أن مصر تقوم بجهود كبيرة فى استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلفة الدول والهيئات والمؤسسات، وإيصالها إلى قطاع غزة. وثمن المحافظ الجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإمارات من الدول التى قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة.