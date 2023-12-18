اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بالوايلى لـ1 يناير

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:55 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بالوايلى لـ1 يناير محكمة،ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 1 يناير  وجاء بالتفاصيل أن أحد المستشفيات، استقبلت عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرراها السابق.





 
 
 

 





 
 

 







اخبار الحوادث

حوادث اليوم

الوايلى

حوادث الوايلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة