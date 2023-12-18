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بيطرى كفر الشيخ: تحصين 200 ألف رأس ماشية و29 ألف طائر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:59 ص
بيطرى كفر الشيخ: تحصين 200 ألف رأس ماشية و29 ألف طائر الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 200 ألف رأس ماشية من مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة لأعمال الترقيم، وندوات إرشادية للمربين بضرورة تحصين الماشية والتي بلغت 100 ندوة.

وأضاف بشار، أنه جرى تحصين 25 ألفا و300 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تم تحصين 4 آلاف طائر بأجر، كما تم تطهير سوق، و3 ريشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالى  32 ألفا و710 طائر، وتم منح 12 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.

 







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