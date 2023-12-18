بوتين: عازمون على مواصلة التعاون مع رابطة الدول المستقلة لمكافحة تزييف التاريخ

وقال بوتين - في رسالة عبر تقنية الفيديو موجهة إلى المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة (كومنولث)- :"نحن نهدف إلى مواصلة التعاون الوثيق في قضايا الحفاظ على ذاكرة ماضينا المشترك ومكافحة محاولات تزوير التاريخ وتمجيد النازية".

وأضاف : "أن البحث عن الجنود المفقودين وتحديد هويتهم لاحقًا بناءً على الميداليات والممتلكات الشخصية المسجلة والوثائق الأرشيفية يلعب دورا في هذا الموضوع بجانب النشاطات المهمة لإحياء ذكرى، أولئك الذين سقطوا خلال الحرب الوطنية العظمى".

وتابع الرئيس الروسي: "خلال رئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة ستولي موسكو اهتماما خاصا بمسألة الحفاظ على اللغة الروسية، التي كانت ولاتزال لغة التواصل بين الأعراق لمئات الملايين من الناس في بلداننا وحول العالم".