اليوم السابع
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بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.. جوتيريش: الهجرة السيئة تتسبب بمعاناة كبيرة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:00 ص
بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.. جوتيريش: الهجرة السيئة تتسبب بمعاناة كبيرة جوتيريش
كتب عبد الوهاب الجندى

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بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، غرد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على موقع إكس قائلا، إن "الهجرة تمكن الملايين من الناس من تحسين حياتهم، ولكن الهجرة التي تتم إدارتها بشكل سيء تشكل سبباً لمعاناة كبيرة.

وأضاف: أن الإدارة الأكثر إنسانية وتنظيمًا للهجرة يمكن أن تفيد الجميع، بما في ذلك مجتمعات المنشأ والعبور والمقصد".

وفي في 4 ديسمبر 2000، أعلنت الجمعية العامة يوم 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 93/55).

وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 158/45)).

 

 







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