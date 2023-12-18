اليوم السابع
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بدء تنفيذ 7512 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:54 ص
بدء تنفيذ 7512 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة.. صور المهندس سيد همام والزميل أحمد حسن
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بدء أعمال تنفيذ نحو 7512 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة سكن كل المصريين .
 
وأوضح المهندس سيد همام، لـ"اليوم السابع" أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 313 عمارة سكنية، بواقع 24 وحدة سكنية في العمارة الواحدة، بمساحات 90 متر، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر من تاريخ الإسناد .
 
وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة تتضمن نحو 13500 وحدة إسكان اجتماعي، تم تسليم نحو 9000 وحدة ، وجاري تباعا تسليم باقي الوحدات السكنية .
 
وقال إن المدينة تتضمن نحو 624 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، وتم تسليم نحو 90% من الوحدات للمستحقين .
 
وأكد أن حجم الاستثمارات التى تم انفاقها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 9 سنوات بعهد الرئيس السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 35 عاما منذ نشأة المدينة عام 1979، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، ما يزيد على 4 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 35 عاما، 2.3 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، تزيد على 900 مليون جنيه.
 
 
 
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المهندس سيد همام والزميل أحمد حسن

 







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