انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة ببنها الثلاثاء والأربعاء لأعمال الصيانة

القليوبية- إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، خريطة انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق مدينة بنها بمحافظة القليوبية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث تضمنت الخريطة 6 مناطق في اليوم الأول، و5 مناطق باليوم الثاني، نظرا لأعمال الصيانة الدورية بمناطق المحولات، وذلك لمدة ساعتين يوميا.

وكشفت وكيل الوزارة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 19 / 12 / 2023، عن مناطق (تدوير - المنطقة الصناعية _ كفر عطا الله - نقباس - ميت الحوفيين - جمجرة).

وتابعت، أنه بالنسبة المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها يوم الأربعاء 20 / 12 / 2023، عن مناطق (شبلنجة - ميت السباع - ميت راضي _ المنطقة الصناعية - مصنع المياه نستله)، وذلك لمدة ساعتين يوميا من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة التاسعة صباحا.

ونوهت مدير كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار المناطق المتضررة من أعمال فصل التيار الكهربائي، لاتخاذ شؤونها وتدبير احتياجاتها خلال عملية الفصل، وأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.