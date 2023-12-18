انطلاق مسيرة حاشدة بالدقهلية احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات

انطلقت مسيرات حاشدة بالسيارات فى شوارع مدينة المنصورة، عقب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، حاملين صور الرئيس وعلم مصر، وبدأت المسيرة من شارع الجيش بمدينة المنصورة أمام استاد المنصورة.

وشهدت شوارع المحافظة تواجد امني كبير، كما تواجدت سيارات الإسعاف، وإذاعة الاغاني الوطنية ، وسط فرحة عارمة من الأهالي، وطالب المواطنون الرئيس باستكمال مسيرة التنمية، للنهوض بمصر فى كل قطاعات الدولة، مؤكدين أن فوز الرئيس بولاية جديدة وخروج المصريين للتصويت له بالملايين هو كان بمثابة تأكيد على الميثاق بين الشعب وقائده وتفويضه للحفاظ على الأمن القومي المصري، فى ظل الصراعات والتحديات الموجودة بالمنطقة، والتى تنص الأمن القومي من مختلف حدودها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.