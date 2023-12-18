اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية للانتخابات: عنوان الانتخابات كان الدقة والنزاهة والشفافية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:41 م
الهيئة الوطنية للانتخابات: عنوان الانتخابات كان الدقة والنزاهة والشفافية المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات : "أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبنائه، نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الاخيرة وهي النتيجة الانتخابات الرئاسية.
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، إننا التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأي فيها العالم تحضرًا سواء من المرشحين ووكلائهم أو الاعلام أو المتابعين.
 
وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجها الشكر لمجلس ادارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.
 
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
 
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
 
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
 
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

 







الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب

المستشار أحمد بنداري




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة