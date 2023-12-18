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بعد إعلان فوزه بانتخابات 2024..

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسي ولايته الجديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:59 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسي ولايته الجديدة الرئيس السيسي
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى لانتهاء ولايته الحالية.

 

وطبقا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

 

ويشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية السابقة 2018 فى 2 أبريل 2018، وهو ما يعنى بدء ولايته الجديدة فى 3 أبريل 2024.

 







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