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الهلال الأحمر: فرق التطوع تعمل على مدار الساعة لتجهيز ونقل المساعدات لغزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:36 ص
الهلال الأحمر: فرق التطوع تعمل على مدار الساعة لتجهيز ونقل المساعدات لغزة فرق عمل الهلال الأحمر المصري
العريش ـ محمد حسين

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تواصل فرق عمل الهلال الأحمر المصري عملها بشكل مستمر في استقبال المساعدات الدولية والمحلية الإنسانية القادمة لقطاع غزة، وتجهيزها لتنقل على شحنات وتستكمل إجراءات وصولها لسكان غزة.

وأعلن الهلال الأحمر المصري أن فرق التطوع التابعة له تعمل على مدار الساعة بمراكز الخدمات اللوجيستية  بشمال سيناء والقاهرة والإسماعيلية، على استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة تمهيداً لإرسالها عبر الجسر البري الرابط بين قطاع غزة ومراكز الخدمات اللوجيستية بشمال سيناء.

 قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري يعمل بشكل متواصل على مدار الساعة منذ أحداث غزة، ويقوم بدوره الإنساني في استقبال المساعدات القادمة من مصر وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الإغاثية الدولية.

وتابع أن المساعدات الدولية بدأت تصل لمصر جوا منذ 12 أكتوبر الماضي عبر مطار العريش الذي استقبل أكثر من 300 طائرة، أعقبه تدفق المساعدات المنقولة بحرا عبر ميناء العريش إلى جانب التدفق الذي لا ينقطع للشاحنات التي تصل  العريش من كل محافظات مصر برا،  وتُسْتَقْبَل المساعدات و تفريغها ونقلها لمخازن لوجستية في مدينة العريش، ثم تنقل لقطاع غزة على شاحنات لتصل لمستحقيها في غزة.

 يذكر أنه استقبل مطار العريش الجوي منذ تحديده كموقع استقبال طائرات المساعدات الدولية في 12 أكتوبر الماضي أكثر من 300  طائرة نقلت نحو ما يصل إلى 900  طن مساعدات دولية تسلمها الهلال الأحمر المصري وأعاد تجهيزها ونقلها لقطاع غزة تباعا.

تجهيز الشحنات
تجهيز الشحنات

 

استقبال المساعدت المنقولة جوا
استقبال المساعدت المنقولة جوا

 

المخزن اللوجستى بالعريش
المخزن اللوجستى بالعريش

 

تجهيز الشحنات لتصل لغزة
تجهيز الشحنات لتصل لغزة

 

جانب من العمل المتواصل
جانب من العمل المتواصل

 

فرز وتجهيز الشحنات
فرز وتجهيز الشحنات

 

من داخل المخزن اللوجستى بالعريش
من داخل المخزن اللوجستى بالعريش

 

 

 


 
 

 







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