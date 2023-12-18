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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة طفل برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:33 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة طفل برصاص الاحتلال قرب قلقيلية الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة طفل برصاص الاحتلال قرب قلقيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

 

 







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