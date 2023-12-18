النيابة تحقق فى مصرع 3 أشخاص فى حريق مصحة نفسية وتأمر بتفريغ الكاميرات

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وأمرت النيابة بتفريغ متميزات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة، كما تستمع النيابة لأقوال المصابين في الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثامين المتوفيين بالحادث بعد عرضهم على الطب الشرعي.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، والجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فور تلقى البلاغ بوقوع حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، انتقلت 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وكشف الفحص الأولي مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين باختناقات نتيجة الأدخنة المتصاعدة جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.