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الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:18 م
الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية الملك سلمان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر.
 

 







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