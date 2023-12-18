الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.