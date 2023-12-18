المعاينة: حالات الوفاة داخل مصحة الشروق بسبب الاختناق الناتج عن الحريق

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق مصحة الشروق ، أن جميع المتوفين والمصابين حدثت إصاباتهم نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق داخل المصحة، ولم يصابو نتيجة للحروق، وتم نقل 3 متوفين إلي المشرحة و10 مصابين إلي المستشفي لتلقى الرعاية الصحية الكاملة، ويرجح أن يكون الحريق ناتج عن ماس كهربى داخل المكان، ويجرى رجال المعمل الجنائي معاينتهم لموقع الحريق لكشف ملابساته بالكامل.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق وانتقلت سيارات الأطفاء إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد .

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ .