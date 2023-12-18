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المصريون بالنمسا يهنئون الرئيس السيسي: يعكس إيمان الشعب بقائده الحكيم

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:17 م
المصريون بالنمسا يهنئون الرئيس السيسي: يعكس إيمان الشعب بقائده الحكيم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا
كتب محمود راغب

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تقدم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، برئاسة المهندس حسام بازينة، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية
 
وقال حسام بازينة رئيس الاتحاد إننا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الثقة الكبيرة التي حصل عليها من الشعب المصري فإننا نعلن عن سعادتنا البالغة بهذا الفوز الكبير الذي يعكس مدى إيمان الشعب المصري العظيم بقائده الحكيم. 
 
ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات له مذاق خاص حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخ مصر يشارك هذا العدد وبهذه النسبة في الانتخابات وهو ما يعكس وعي المواطن المصرى بأهمية استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية في مصر لاستكمال المسيرة الرائعة التي خطى فيها الرئيس خطوات واسعة.
 
ومن جانبه أكد أحمد نصار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالنمسا على سعادته البالغة بإعادة انتخاب الرئيس لدورة جديدة مؤكدا أن المصريين بالنمسا كما أشقاءهم في مصر في فرح شديد بهذه النتيجة الكبيرة. 
 
وقال إسلام طاحون منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في فيينا إن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النتيجة الكبيرة التي تحققت إنما عي رسالة للعالم كله بمدى إيمان الشعب المصري بقائده الحكيم. 
 
وفي الختام قال محمود حميدة رئيس رابطة مستقبل شباب مصر بالنمسا أن نتيجة الانتخابات التي حسمت اليوم أكدت على رغبة أبناء الشعب المصري في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها ببراعة كبيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 






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