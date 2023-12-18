الكهرباء: وصول المرحل الأولى من مشروع الربط مع السعودية خلال أسابيع

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى تستعد لاستقبال المرحلة الأولى من الابراج المخصصة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إجمالى عدد الابراج بخط الربط بين مصر و السعودية يصل إلى الف برج ، لافتا إلى أنه سيتم توريد الابراج على مراحل طبقا للجدول الزمنى للمشروع.

و أوضح المصدر أنه تم البدء فى تركيب المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء وذلك بعد وصولها الشهر الماضي من الهند ، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر و الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الأرتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، ومن المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.

وتابع المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات يعتبر من أكبر و أهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة ، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولويتها الفترة المقبل تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المالمتجددة ممثلةتى تتمتع بها مصر و تعتبر الرياض نقطة انطلاق لهذا الحلم المصرى.