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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم مستشفى العودة بغزة ويعتقل كل من بداخله

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:23 ص
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم مستشفى العودة بغزة ويعتقل كل من بداخله الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال يداهم مستشفى العودة بغزة ويعتقل كل من بداخله.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينى، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، فى حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

 

 







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