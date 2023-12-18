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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحاصر تجمع مدارس تؤوى نازحين فى حى الرمال بغزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:48 ص
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحاصر تجمع مدارس تؤوى نازحين فى حى الرمال بغزة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال يحاصر تجمع مدارس تؤوي نازحين في حي الرمال داخل قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

 

 







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