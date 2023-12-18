الصحة الفلسطينية: استشهاد 19453 فى الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

كتب محمد شرقاوى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 19453 شخصا وإصابة 52286 في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.