اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: المرأة المصرية تثبت كالعادة أنها صوت الضمير الوطنى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:17 م
الرئيس السيسى: المرأة المصرية تثبت كالعادة أنها صوت الضمير الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المرأة المصرية كالعادة والعهد تثبت مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطنى المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعى والإرادة ويؤكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل، وزارعو الأمل والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التى استدعت الفخر والاعتزاز.
 
جاء ذلك خلال كلمـــة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات

عدد الاصوات فى الانتخابات الرئاسية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة