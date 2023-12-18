الداعية خالد الجمل: فوز الرئيس السيسى فوز لمصر

كتب لؤى على

هنأ الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال : فوز الرئيس السيسي يعني فوز مصر كلها شعبا .. وجيشا .. هذا الفوز الذي جاء ليؤكد وعي المواطن المصري الواعى لأبعاد المشهد محليا وعالميا.. والمدرك لحجم التحديات التي تخوضها مصر علي الصعيدين المحلي والدولي .. هذا الفوز جاء ليفوز فيه الحكماء من الشعب المصري ممن تابعوا كل ما تم إنجازه بعين ثاقبة فاهمة .. واعية تقدر وتقيم جيدا ما تم تحقيقه في مصر في كل المجالات في وقت قياسي وإمكانات ضيقة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أخيرا رسالة لمن كان ينتظر بشغف وترقب سقوط مصر ... وحاشاها أن تسقط .. أقول لهم (شكرا سيادة الرئيس السيسي) وكلما ظن أحدكم أننا نداوم أو ننافق حاش لله .. سنقول في وجههم ... شكرا سيادة الرئيس فهذا ما أمرنا به رسولنا الكريم ... الذي يقول في الحديث الصحيح (لم يشكر الله من لم يشكر الناس).

وتابع " أدعو كل مصري بحق أن يوجه هذا الشكر وهذه التهنئة للرئيس الشجاع عبد الفتاح السيسي علي كل ما واجهه من تحديات كادت أن تغرق مصر في ويلات لا حصر لها لولا عناية الله وحكمة قائدها .. وأذكر بأن مصر كانت منذ سنوات معدودة منهكة من ويلات ثورات ودمار طال كثير ممن حولنا .. ولكن بفضل الله وحده ثم قوة قائدها الرئيس السيسي وصلابة جيشها الباسل ... اصبحنا الان وبعد سنوات قليلة من كل هذا الدمار الذي طال المنطقة بأسرها.. نحتفل بانتخابات رئاسية جديدة في استقرار يحسدنا عليه كثير ممن حولنا .. فالحمد لله علي هذا الفضل وأدعو للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعينه علي هذه المسؤولية الكبيرة وأن يرزقه من يعينه علي هذا حكومة وشعبا وأن يبارك لنا فيه بعد أن صار قائدا وزعيما مصريا وعربيا بحق".